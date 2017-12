Von Wolfgang Henss

Grünes Licht für rote Fahrzeuge

Stadtparlament Weilburg kauft für 460 000 Euro ehemaliges MAN-Gelände in Waldhausen

Weilburg Das ehemalige MAN-Firmengelände in der Industriestraße in Waldhausen geht in städtischen Besitz über und wird ein neues Domizil für die Feuerwehren aus Waldhausen und Weilburg.

