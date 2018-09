Von Sabine Gorenflo

Heimat ist plötzlich wieder in

Vertriebene „Unrechtsdekrete“ beim „Tag der Heimat“ in Weilmünster im Mittelpunkt

WEILMÜNSTER „Unrechtsdekrete beseitigen – Europa zusammenführen“: Das ist das Motto des „Tages der Heimat“ beim Bund der Vertriebenen (BdV) am Sonntag in Weilmünster gewesen. Hauptredner war Gernot Facius, Chefredakteur der Sudetenpost in Wien.

