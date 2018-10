Hepatits C: 13 neue Infektionen

„Eine Infektion mit Hepatitis C verläuft meist ohne eindeutige Krankheitszeichen. Die leberschädigende Erkrankung kann so über Jahre hinweg unentdeckt bleiben und wird häufig nur zufällig festgestellt, etwa bei einer Blutspende oder im Rahmen einer Vorsorgeuntersuchung“, sagt Sven Keiner von der Krankenkasse IKK classic in Hessen. Nur bei einem Drittel der Hepatitis-Infizierten zeigten sich grippeähnliche Symptome und Druckschmerzen im rechten Oberbauch. In seltenen Fällen trete eine Gelbsucht auf.

Lebererkrankungen mit Hepatitis-C-Viren gehören weltweit zu den häufigsten Infektionskrankheiten. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO infizieren sich jährlich bis zu vier Millionen Menschen mit dem Virus. Die Ansteckung erfolgt über infiziertes Blut, das in die Blutbahn oder die Schleimhäute eindringt. Anders als bei Hepatitis A und B gibt es gegen Hepatitis C bislang keine Impfung, da dieses Virus sehr wandlungsfähig ist und sein Erbgut immer wieder verändern kann. Die Erkrankung lasse sich aber dank neuer Arzneimittel meist gut behandeln und sei mittlerweile auch heilbar, so Keiner weiter. (red)