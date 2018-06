Herzliches Willkommen für Reinhard Kilian

GOTTESDIENST Die Kirchengemeinde Essershausen und Bermbach begrüßt ihren neuen Pfarrer

Weilmünster-Essershausen (mk). In einem Begrüßungsgottesdienst in der evangelischen Kirche in Essershausen ist Reinhard Kilian in sein Amt als neuer Pfarrer der Kirchengemeinde Essershausen und Bermbach eingeführt worden.

Copyright © mittelhessen.de 2015