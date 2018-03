VON MARGIT BACH

Hilfe für Problem-Schwan Bruno

RÜCKBLICK Der Tierschutz Weilburg setzt sich weiter für Tiere in Not ein

Weilburg. Insgesamt wurden im Jahr 2014 rund 80 Tiere vom Tierschutz Weilburg eingefangen, aufgefunden, versorgt, kontrolliert, beobachtet oder tierärztlich behandelt. Das führte der stellvertretende Vorsitzende Steffen Winterstein in seinem Tierschutzbericht in der Jahreshauptversammlung im "Haus Hubertus" in Waldhausen aus.

