Von Anneke Jung

Hörer erleben mitreißendes Orchester

Musik Gelungener Saisonausklang

Limburg Das letzte Konzert der Saison hat sich in die Folge der klangvollen Hörereignisse in den vergangenen Monaten eingereiht. Mit ausgezeichneten Musikern und ansprechender Werkauswahl bot es einen würdigen Abschluss der Konzertreihe in der Limburger Stadthalle.

