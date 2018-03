Hopfen und Malz verloren: Bierlaster verunglückt

Hadamar-Oberzeuzheim (flu). Selten hat das Sprichwort so gepasst: Auf der B 54 am Ortsausgang von Oberzeuzheim hat ein 57-Jähriger am Donnerstag wahrlich Hopfen und Malz verloren, genauer gesagt das Endprodukt dieser Rohstoffe: Bier.

