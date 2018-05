Von Bernd Bude

Horror-Ehe landet im Gerichtsaal

Justiz Vorwurf: Versuchter Mord

Limburg Vier Wochen nach einer Messerstecherei in Nähe des Limburger Bahnhofsvorplatzes hat sich am 13. Oktober 2017 an gleichem Ort eine neue Messerattacke während eines Familiendramas ereignet. Der Fall wird nun vor Gericht verhandelt.

