Von Sonja Diefenbach

"Ich wollte nicht 20 Jahre zu Hause sitzen"

THERAPIE Jürgen Klemm leitet den Besuchs- und Begleitungsdienst mit Hund bei den Maltesern im Kreis

Limburg-Weilburg Claudia Berger (Name geändert) strahlt übers ganze Gesicht. Die junge Frau liegt in ihrem Bett im Pflegezentrum des Vitos Klinikums in Weilmünster und wartet auf Yorkshire-Terrier Berto, der mit Herrchen Jürgen Klemm in der Tür steht.

Copyright © mittelhessen.de 2017