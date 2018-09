Von Pauline Stahl

Im Juli wollen alle ins kühle Nass

Bilanz Betreiber im Landkreis freuen sich über viele Besucher bei hohen Temperaturen

Limburg-Weilburg Der Sommer in diesem Jahr war heiß und trocken. Wer konnte, kühlte sich in den umliegenden Freibädern und Seen ab. Das TAGEBLATT hat bei den Betreibern im Kreis nachgefragt, wie sich das auf ihre Besucherzahlen ausgewirkt hat.

Copyright © mittelhessen.de 2018