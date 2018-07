Im Kreis fliegen  die Fäuste

Beim ersten von insgesamt vier Fällen wurde der Polizei in der Nacht auf Samstag eine Auseinandersetzung in der Niedergasse in Weilburg gemeldet, bei der ein Mann erst in einer Gaststätte randaliert haben soll. Dann bekam er dort Hausverbot erteilt. Daraufhin soll er einen anderen Mann mit einer Glasflasche attackiert haben.

Zigaretten und Gläser im Einsatz

Ein weiterer Fall ereignete sich gegen 2.40 Uhr in der Borngasse in Hadamar, als ein 21-Jähriger mit einem Glas ins Gesicht geschlagen wurde. Auslöser der Auseinandersetzung war mutmaßlich ein weiterer Beschuldigter, der eine Zigarette auf dem Arm des 21-jährigen Mannes ausgedrückt haben soll.

Der nächste Fall ereignete sich dann am Sonntagmorgen gegen 10.40 Uhr in der Brunnenstraße in Niederselters. Dort waren zwei Frauen tätlich am Werk: Es kam zu einer Auseinandersetzung, bei der eine 51-jährige Frau einer 61-jährigen Frau mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen haben soll.

Unbekannte können flüchten

Der letzte von den vier gemeldeten Fällen von Körperverletzung ereignete sich am Abend des Sonntages in der Weiersteinstraße in Limburg. Dort wurde ein 40-jähriger Mann von zwei bislang unbekannten Tätern getreten und geschlagen, bevor diese unerkannt die Flucht ergriffen.

Die Polizeistationen des Landkreises Limburg-Weilburg haben in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen oder Hinweisgeber, sich bei ihrer örtlichen Polizeistation zu melden. (red)