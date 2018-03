Von Dorothee Henche

Im Notfall geht es noch schneller

Versorgung Landkreis richtet weitere Tageswache am Standort in Weilmünster ein

Weilmünster Im Notfall sind die Rettungskräfte im Landkreis Limburg-Weilburg künftig noch schneller am Einsatzort. Dafür sorgt die neue Tageswache an der Vitos Weil-Lahn-Klinik in Weilmünster. Ab 1. April wird dort ein Rettungswagen stationiert.

