Von Sandra Becker

Im Pfarrhaus ist die Hölle los

SCHAUSPIEL Theatergruppe aus Villmar brilliert zweimal mit „Dem Himmel sei dank“

VILLMAR Mit tosendem Applaus haben die Gäste in der zweimal ausverkauften König-Konrad Halle am Wochenende die Schauspieler der Theatergruppe Villmar für ihre überragende Leistung in „Dem Himmel sei Dank“ von Bernd Gombold belohnt.

