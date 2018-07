Von Sandra Becker

Veranstaltung

Im Rock-Erholungsgebiet wird’s laut

Musik „Seepogo“-Festival am 21. Juli holt internationale Punkrock-Bands an den „Lago Alfredo“

Selters-Münster Die Kulisse, die durch den See und den angrenzenden Wald entsteht, ist eines der besonderen Merkmale im liebevoll genannten „Rock-Erholungsgebiet.“ Nun schon zum siebten Mal steigt das Seepoo-Festival am dritten Juliwochenende in Münster.

Copyright © mittelhessen.de 2018