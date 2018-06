In Limburg fallen die Barrieren

Verkehr An Zebrastreifen und an den Verkehrsinseln wird bereits fleißig gearbeitet

Limburg Die Barrieren am Straßenrand von Zebrastreifen und an den Verkehrsinseln verschwinden. Die Arbeiten an wichtigen Übergängen verschiedener Straßen haben begonnen. Rund 220 000 Euro für den Tiefbau stehen in einem ersten Bauabschnitt zur Verfügung.

Copyright © mittelhessen.de 2018