In die Welt der Berufe abgetaucht

Ziel des Modells sei es, seit dem Start im Jahr 2011 Jugendlichen in koordinierten Maßnahmen zwischen allgemeinbildenden und beruflichen Schulen eine vertiefte Berufsorientierung und Berufsvorbereitung zu bieten.

Projektstart für das „Limburger Modell“ ist im Schuljahr 2011/12 gewesen

Der Erfolg habe sich herumgesprochen, hieß es beim Tag der offenen Tür in der Limburger Schule: So sind mit der Berufssparte Glastechnik und Sozialpädagogik zwei weitere ins Angebot gerückt. „Seit dem Projektstart im Schuljahr 2011/12 haben wir uns dabei kontinuierlich weiterentwickelt und sind größer geworden “, berichtete der Schulleiter. Stolz stellte er den Gästen und Besuchern das Modell und die verschiedenen Berufssparten vor. Demnach besuchen aktuell 450 Schüler die 20 Berufsfelder in 37 Kursen.

Informiert wurde zu Berufen aus den Sparten Bäckerei, Bautechnik, Büromanagement, Elektrotechnik, Ernährung, Farbtechnik, Gastronomie, Gesundheit, Glastechnik, Grüne Berufe, Holztechnik, Informatik, Kfz-Technik, Körperpflege, Laborberufe, Lagerlogistik, medizinische Helferberufe, Metalltechnik, Pflegeberufe und sozialpädagogische Berufe.

Komme noch die Mittelstufenschule hinzu, seien es sogar 600 Schüler, die an der beruflichen Orientierung teilnehmen. Insgesamt seien an dem Projekt vier berufliche Schulen, sieben allgemeinbildende Schulen und eine Förderschule beteiligt, so Abel weiter.

Aus dem weiteren Umkreis von Limburg fanden sich dann auch die Besucher ein, die sich entweder über das Modell an sich, oder aber über die Erfolge ihrer Kinder informieren wollten. So wie Josef Schupp aus Niederbrechen, der den Weg in die Adolf-Reichwein-Schule gefunden hatte, um sich am Stand der Glasfachschule Hadamar zu informieren. Hier besucht Marcel Schupp immer donnerstags das „Limburger Modell“. Ob Glaskunst das Richtige für Sohn Marcel ist, ist noch nicht ganz klar. Sein Weg führt, seinen Angaben nach, in den nächsten zwei Jahren zur Mittleren Reife „und dann irgendwas mit Kraftfahrzeugen“. Ob dass dann der richtige Beruf ist, stand an diesem Tag für Marcel Schupp noch nicht fest. Weitere Informationen gab es dann beim„Rundgang durch die Welt der Berufe“. (kdh)