Jedes Video ein Missbrauch von Kindern

In Limburg stehen ein Bad Camberger (40 Jahre), ein Bayer (62) und zwei Baden-Württemberger (57 und 58) vor Gericht, weil sie im Internet einen Ort geschaffen haben sollen, an dem der sexuelle Missbrauch von Kindern und Jugendlichen im Mittelpunkt stand: das „Elysium“. Ein Forum im sogenannten Darknet, dem schwer zugänglichen Teil des Internets (siehe unten), auf dem mehr als 111 000 Nutzer aus der ganzen Welt sich Filme mit kinderpornografischen Inhalten anschauten, Dateien teilten, sich in Chats über ihre illegale Leidenschaft austauschten.

Acht Wachen aus dem Justizvollzug beobachten an diesem Morgen den ohnehin schon stark gesicherten Saal 129 des Limburger Landgerichtes. Ein Raum mit schusssicherer Glaswand zwischen Zuschauern und Angeklagten, mit einer überlebensgroßen Justitia an der Wand, unter der der Vorsitzende Richter Marco Schneider sitzt.

Er muss, wie alle Beteiligten, erst einmal warten: Die Angeklagten sitzen über ganz Hessen verteilt in vier unterschiedlichen Justizvollzugsanstalten. Ein Stau trägt seinen Teil dazu bei, dass das deutschlandweit beachtete Verfahren mit mehr als 90 Minuten Verspätung beginnt. „Den Prozess macht besonders, dass es um die mutmaßliche Führungsriege geht“, erklärt derweil Georg Ungefuk die Bedeutung des Verfahrens. Ungefuk ist Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt, die die Ermittlungen im Fall „Elysium“ leitete. Sie hatte zusammen mit dem Bundeskriminalamt im Juni 2017 „Elysium“ vom Netz genommen und die Existenz des Forums bekanntgemacht. Es war und ist bis jetzt der größte Fall eines von Deutschland aus betriebenen Forums für Kinderpornografie.

Mehr als drei Stunden verliest Staatsanwältin Julia Bussweiler Taten aus der 60 Seiten umfassenden Anklage

Die Dimensionen werden deutlich, als Julia Bussweiler von der Frankfurter Generalstaatsanwaltschaft die Anklageschrift zu verlesen beginnt. Zweimal muss eine Pause eingelegt werden, damit alle Beteiligten einen Schluck trinken können. Mehr als drei Stunden liest die Staatsanwältin vor – insgesamt stehen mehr als 120 einzelne Vorwürfe im Raum, wegen derer sich die vier Männer verantworten müssen. Dabei haben sie sich, so die Anklage, unterschiedlich stark „engagiert“ in dem Kinderporno-Forum.

Unter ihren im Internet genutzten Pseudonymen waren sich die vier Männer, davon geht die Staatsanwaltschaft aus, schon vor der „Elysium“-Zeit bekannt. Im Prozess nämlich soll auch das ähnliche Forum „The Giftbox Exchange (TGE)“ behandelt werden. Es war maßgeblich von zwei US-Amerikanern betrieben worden, australische Behörden hatten es 2016 abgeschaltet. Wenig später ging „Elysium“ ans Netz. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Angeklagten auch an der Administration und Moderation von TGE unterschiedlich starken Anteil hatten. „Elysium“, so Bussweiler, sei zum Teil mit gesicherten Daten von TGE ab November 2011 aufgebaut worden.

Dem Camberger wird insbesondere vorgeworfen, in seinem Unternehmen die nötige Infrastruktur zum Betrieb des Forums bereitgestellt zu haben. Dazu zählen Server und Internetanschluss. Dessen Kapazität, so wirft es ihm Bussweiler vor, musste der nach eigenen Angaben „glücklich verheiratete“ zweifache Familienvater wegen des „Erfolgs“ der Plattform gar vom Internetanbieter erweitern lassen.

Er soll zudem mit einem der mutmaßlichen Täter im „Staufen-Prozess“ in Kontakt gestanden haben – eine Mutter und ihr Lebensgefährte sollen dort jahrelang ein Kind sexuell missbraucht und es anderen Männern angeboten haben. Der Camberger soll den Ziehvater mehrfach zu fotografisch festgehaltenen Missbrauchshandlungen an dem Kind aufgefordert haben.

Den meisten Inhalt soll innerhalb der Vierer-Runde der 58-jährige Badenser beigesteuert haben – der größte Teil der Anklageschrift befasst sich mit seinem Handeln. Filmtitel auf Filmtitel verliest Bussweiler, stets versehen mit einer kurzen Inhaltsangabe. Es gibt Tage – den zweiten Weihnachtsfeiertag 2016 etwa –, an denen der Mann demnach kaum etwas anderes gemacht hat, als die Nutzer von Elysium mit neuem Material zu versorgen. Meist handelt es sich dabei laut Anklageschrift um Bilder oder Videos von Mädchen und Jungen im Alter von acht bis zwölf Jahren. Das Spektrum reicht vom sexuell betonten Posieren vor der Kamera bis zu schwerstem sexuellen Missbrauch der Minderjährigen.

Auch wenn es bei den nur exemplarisch verlesenen Daten einen deutlichen Altersschwerpunkt gibt, bot das Forum eine durchgängige Kategorisierung nach Altersstufen der Missbrauchsopfer vom Kleinkind bis etwa 16 Jahren. Das Jüngste soll gerade einmal zwei Jahre alt gewesen sein.

Die Sicherheitsverwahrung droht dem Bayern. Er soll nicht nur, wie die anderen Angeklagten, Videos online gestellt, sondern selbst den Missbrauch von Kindern zu verantworten haben. Schon im Mai fand in Wien ein mit „Elysium“ in Zusammenhang stehender Prozess gegen einen Vater zweier Kinder sowie seine Frau statt – sie sitzen mittlerweile 14 und sieben Jahre in Haft. Sie sollen ihre Kinder, einen vierjährigen Jungen und ein sechsjähriges Mädchen, wiederholt sexuell missbraucht haben. Bei einem Besuch soll auch der in Limburg Angeklagte sich an dem Missbrauch beteiligt und dies in Film und Bild festgehalten haben.

Videos von 30 Jahre zurückliegenden Missbrauchstaten gehen an Mitglieder von „Elysium“

Ferner wird dem 62-Jährigen zur Last gelegt, Videos von Kindesmissbrauch verbreitet zu haben, den er selbst begangen hat. Weil er zwischen 1983 und 1990 ihm zur Betreuung anvertraute, teilweise behinderte Grundschulkinder sexuell missbraucht und dies gefilmt hat, saß er bereits fünfeinhalb Jahre ein. Diese Videos soll er Jahrzehnte später über Elysium einzelnen Mitgliedern zur Verfügung gestellt haben.

Um all die Vorwürfe umfassend aufzuklären, sind vorerst 15 Verhandlungstage bis in den November terminiert. Vorsorglich rät Richter Schneider den Verteidigern aber schon jetzt, Termine im Dezember und Januar freizuhalten. Straffen könnte den Prozess die Ankündigung aller Angeklagten, umfassende Aussagen sowohl zur Person als auch zu den Tatvorwürfen machen zu wollen, allerdings erst im Verlaufe des Prozesses.

DAS DARKNET

„Elysium“ soll ausschließlich über das sogenannte Darknet zugänglich gewesen sein. Anders als beim „normalen“ Internet ist der Zugang gewöhnlich nur nach Einladung durch ein Mitglied möglich, das Netzwerk ist dezentral organisiert und anonym. Die Sicherheit der Personen innerhalb des Netzwerkes wird so erhöht. Das Darknet ist keineswegs illegal. Zwar wird es von Kriminellen für Kommunikation und Handel genutzt, aber etwa auch von Dissidenten und Regimegegnern in Diktaturen. Viele soziale Netzwerke, einige internationale Zeitungen und Menschenrechtsorganisationen betreiben eigene „Dependancen“ im Darknet. (red/mgl)