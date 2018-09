Jugend will an der Lahn skaten

STADTLEBEN Rotarier wollen mit Erlös vom Weihnachtsmarkt Projekt unterstützen

Weilburg Ein Fitness- und Skatepark an der Lahn – das wünscht sich das Kinder- und Jugendparlament für den Weilburger Nachwuchs. Der Rotary Club will mit dem Erlös vom Weilburger Weihnachtsmarkt an diesem Wochenende das Projekt unterstützen.

Copyright © mittelhessen.de 2016