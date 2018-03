Jugendkirchentag: Anmeldung beginnt

Für die „Go(o)d days and nights“ können sich Jugendliche ab dem heutigen Donnerstag (1. März) anmelden.

Bei der Veranstaltung sollen sie die evangelische Kirche neu entdecken und neben Sport, Partys und Spielen über Gott und die Welt diskutieren. Im Zentrum steht das Motto „Weil ich Mensch bin ... auf meinem Weg, mit Verantwortung, Glaube, Emotionen, Sehnsüchten und Wünschen“.

In fünf Aktionsparks rund um das Schloss und an der Lahn werden diese Themen spielerisch behandelt. So können sich die Besucher zum Beispiel auf einem Smoothie-Bike ihr Getränk erstrampeln oder lernen die Kunst des Graffiti. Zu den Höhepunkten zählen Abendveranstaltungen wie der Auftritt von Singer- und Songwriter Samuel Harfst und eine Party des Radiosenders YouFM.

Tagsüber kommen Action und Inhalt nicht zu kurz: Im Kletterpark auf dem Parkplatz Hainallee wird eine 80 Meter lange Seilbahn über die Lahn gespannt und auf der Lahn selbst warten Wassersportarten auf die Besucher. Auf dem Marktplatz steht ein Tauchtruck mit 20 000 Litern Wasser gefüllt und bereit, um darin abzutauchen. Tägliche Jugendgottesdienste runden die „Go(o)d days & nights“ ab.

Neben Sportangeboten und Konzerten, gibt es eine große Bandbreite von kulturellen Angeboten. Los geht es am Donnerstag mit einer Jugendkulturnacht. Von Slamsession über Gospel- und Tanzworkshops bis hin zum Improvisationstheater ist für jeden etwas dabei.

Foodtrucks auf dem König-Konrad-Platz

Geplant ist eine Foodtruck-Area auf dem König-Konrad-Platz. Bei der Auswahl der Gerichte lag ein Augenmerk auf der gesunden und ausgewogenen Ernährung. Auch für Vegetarier und Veganer gibt es eine gute Auswahl.

Die Zielgruppe des Jugendkirchentags, der erstmals 2002 in Gießen stattfand und zuletzt vor zwei Jahren in Offenbach zu Gast war, sind Mädchen und Jungen zwischen 13 und 17 Jahren, aber auch junge Erwachsene. Möglich wird die Großveranstaltung durch das Engagement von Dutzenden von ehrenamtlichen Helfern. Übernachtung, Verpflegung und die Veranstaltungen sind für sie kostenfrei. Informationen zu den Helferdiensten gibt es unter www.helfen.good-days.de.

Die Dauerkarte kostet 20 Euro inklusive Frühstück und Übernachtung, die Tageskarte fünf Euro, mit Übernachtung zehn Euro. Interessierte können sich einzeln oder als (Konfi-)Gruppe anmelden. Informationen dazu sowie die Anmeldeformulare und Vordrucke der Einverständniserklärung der Eltern finden sich im Netz unter www. good-days.de in der Rubrik „Sei dabei/teilnehmen“. (red)