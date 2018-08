Jugendliche finden Panzergranate in Weilburg

Ein Löschfahrzeug leuchtet an einem Feuerwehrfahrzeug. Foto: Daniel Bockwoldt/Archiv

Weilburg (dpa/lhe) - In der Nähe einer Schleuse in Weilburg haben Jugendliche eine Panzergranate aus dem Ersten Weltkrieg gefunden. Der Kampfmittelräumdienst aus Darmstadt untersuchte den Sprengkörper und nahm ihn mit, wie die Polizei am Freitag mitteilte.