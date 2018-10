Jugendlicher büxt auf der A 3 aus

Wie die Autobahnpolizei Montabaur mitteilt, meldeten die Eltern des aus Nordrhein-Westfalen stammenden Jungen um 19.24 Uhr, dass ihr an einer psychischen Erkrankung leidender Sohn auf der A 3 bei Nentershausen in Fahrtrichtung Köln aus dem Auto gestiegen und geflohen war.

Vorsorglich wurde die Autobahn voll gesperrt, wodurch sich kilometerlange Rückstaus bildeten. Fünf Streifenwagen mit zehn Beamten suchten die Autobahn ab – erfolglos. Unterstützt wurden sie dabei aus der Luft von einem Polizeihubschrauber per Wärmebildkamera.

Aufgrund von Hinweisen, dass der Jugendliche in Nentershausen gesehen wurde, konzentrierte sich die Suche hiernach auf das Gebiet der Westerwaldgemeinde. Unterstützt wurden die Polizeibeamten hierbei von den Feuerwehren aus Nentershausen und Görgeshausen.

Die Suche nach dem geflohenen 17-Jährigen war zwischenzeitlich auch auf die Bahnhöfe in Montabaur und Limburg ausgeweitet worden, wie es in der Pressemitteilung der Autobahnpolizei Montabaur heißt – mit Erfolg.

Das Ziel wird zum Schluss doch erreicht

Polizeibeamte aus Limburg waren mittlerweile aus einem anderen Grund am Bahnhof in der Limburger Innenstadt auf den Geflohenen aufmerksam geworden. Er hatte gegen 21 Uhr versucht, einem Passanten, der am Gleis auf seinen Zug wartete, die Laptoptasche zu stehlen, was der Passant verhindern konnte. Der 17-Jährige wollte noch vor den hinzugerufenen Polizisten fliehen, was aber misslang.

Nachdem die Polizisten ihn auf die Wache gebracht hatten und er dort in die Obhut von Kollegen aus Montabaur übergeben werden sollte, soll der 17-Jährige noch einem der Beamten mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben.

Letztlich konnte der Jugendliche, wie von seinen Eltern beabsichtigt, durch einen Rettungswagen samt Polizeibegleitung in die Kinder- und Jugendpsychiatrie der Uniklinik in Aachen gebracht werden. (rz)