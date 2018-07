Jungbulle tötet 45-Jährigen

Das Opfer hatte das Tier laut Polizei in den späten Abendstunden auf einer eingezäunten Weide in Ortsrandlage versorgt. Der Jungbulle muss wohl dabei den Mann angegriffen und schwer verletzt haben.

Aufgrund der vorgefundenen Spurenlage war die Attacke des Tieres so heftig und die Verletzungen so gravierend, dass der 45-Jährige am Rand der Weide verstarb.

Bei der Aufklärung des Weideunglücksfalls zeigte sich der Jungbulle gegenüber den Einsatzkräften derart aggressiv, dass sie diesen zur Abwehr der vom Tier ausgehenden Gefahr auf der Weide erschossen. (red)