Von Mika Beuster

Kaiser kommt nach Weilburg

MUSIK Schlager-Star tritt bei „Pop am Fluss“ 2018 auf

WEILBURG Der Schlager-König kommt nach Weilburg: Am Samstag, 1. September, spielt Roland Kaiser auf dem Festplatz an der Hainallee bei „Pop am Fluss“. Das haben die Veranstalter soeben bekanntgegeben.

