Kanalisation wird zum Konzertsaal

Rund 900 Karten sind bereits verkauft; zwei Veranstaltungen sind ausverkauft. Dieter Buroch, Initiator der Veranstaltung, hofft auf insgesamt 5000 Besucher. Bei einer Pressekonferenz stellte er das Konzept, Ziele, Programm, Veranstalter, Partner und Fakten vor.

„Runkel wagt es, zum zweiten Mal einen Kultursommer zu veranstalten, bei dem sich auch die Vereine präsentieren können“, sagte Bürgermeister Friedhelm Bender (SPD).

Er dankte allen Vereinsmitgliedern, die mithelfen und die Kulturveranstaltung unterstützen. Buroch habe nicht nur die Kultur an die Lahn gebracht, sondern auch die Vereine mit ins Boot geholt. Denn es seien viele Vorarbeiten nötig, und auch Kritik und Ärger blieben nicht immer aus.

„Welche Rolle spielen Kunst und Kultur für die Zukunft im ländlichen Raum und wie und wo wollen wir leben?“

„Mein herzlicher Dank gilt dem Kulturguru Dieter, denn er bringt immer neue Ideen ein“, meinte Bender. Seit Jahrzehnten wohnt Buroch in Runkel und es gebe wohl kaum jemand, der ihn nicht kenne.

„Welche Rolle spielen Kunst und Kultur für die Zukunft im ländlichen Raum und wie und wo wollen wir leben?“, fragte Buroch. Es gebe eine heftige Diskussion darüber, den ländlichen Raum zu stärken, deshalb würde das hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst sie sehr unterstützen.

Die Zukunft des ländlichen Raumes sei auch abhängig vom Kulturangebot. Auf dem Land gebe es zwar keine Opernhäuser, aber Kulissen für die Kunst, die von keinem Kulissenbauer nachzustellen seien. Das sei ein Alleinstellungsmerkmal.

„Wir möchten den Bewohnern ein anspruchsvolles Kulturangebot bieten, Gäste nach Runkel locken, Tourismus stärken, Neubürger und Unternehmer anziehen, guter Gastgeber für Künstler und Besucher sein, die Attraktivität der Stadt weiter steigern und mit Kunst und Kultur das Leben in Runkel noch schöner machen“, sagte Buroch.

Die Besucher könnten eine Kanutour mit Wandern, einer Radtour, einer Übernachtung im Tipi-Zelt mit guter Kunst an historischen Spielorten verbinden. „Die fehlende Infrastruktur ersetzen wir durch die motivierte Zusammenarbeit aller Gesellschaftsteile. Das heißt, Bewohner, Vereine, Unternehmen, Kirche und Stadtverwaltung ziehen an einem Strang“, sagte Buroch.

Das Programm basiere auf fünf Säulen. Die erste sei ein professionelles Kunst-Angebot mit den Auftritten von „Microband“, Michael Sagmeister, Andreas Wellano, Michael Quast und Philipp Mosetter und mit dem Kammerensemble Classic der Deutschen Oper Berlin.

Die zweite Säule sei die Beteiligung der Bevölkerung. Unter dem Motto „Ein Haus macht auf“ gibt es zwölf Personen und Vereine, die ihr Haus, ihren Garten oder ihre Scheune öffnen. Dort können sie zeigen, was sie möchten.

Traditionelle Veranstaltungen nicht verdrängen, sondern einbinden und neue Impulse geben – das sei die dritte Säule. Das wären „Fährmann hol über“, das Inselfest der Burgmannen, Burg in Flammen, die Fackelschwimmer, die „Musik im Hof“ und die Kirmes.

Für die „schräge Idee“ gibt es inzwischen bereits Anfragen für ein großes Festival in München

Mit der vierten Säule soll der Leerstand in der Stadt gestaltet werden. „Die Innenstadt soll leuchten, nicht aufdringlich, sondern leise und etwas surreal“, sagte Buroch. In Zusammenarbeit mit dem Caricatura Museum Frankfurt wird es den „Parcours der komischen Kunst“ geben. Durch Projektionen wird es „Fischfenster“ geben und auf dem Abrissgrundstück in der Burgstraße 53 bis 55 wird ein „Ökocar“ bepflanzt. Die „Kanalmusik“ sei etwas ganz Besonderes und wird in diesem Jahr zum ersten Mal realisiert. „Es wird klassische Musik aus der Kanalisation an den Wochenenden von 18 bis 21 Uhr erklingen “, stellte Buroch vor.

Für diese „schräge Idee“ habe es inzwischen bereits Anfragen für ein großes Festival in München gegeben.

Die fünfte Säule des Programms sei die Nutzung der Zehntscheune. „Dafür danke ich Prinz Metfried, denn der Schlossplatz ist ganz klar der Mittelpunkt von Runkel“, sagte der Kulturschaffende. Die Zehntscheune sei ein Beispiel für eine Nutzung des historischen Gebäudes im Zentrum von Runkel als Spielstätte, Treffpunkt und Kommunikationsort.

Zwei Veranstaltungen, die dort stattfinden, seien bereits ausverkauft. Man müsse nachdenken, wie die Scheune in Zukunft genutzt werden kann.

„Der Kultursommer will ein vielfältiges und abwechslungsreiches Programm für alle anbieten und ich denke, es ist für alle Geschmäcker etwas dabei“, sagte Buroch. Es gibt sieben Mal Theater und Kleinkunst, zwei Mal Kindertheater, acht Mal Musik und Konzerte, drei Events, drei Mal Literatur, vier Ausstellungen und Installationen sowie eine Diskussion zum Thema „Stadt, Land, Flucht“, moderiert von Daniella Baumeister vom Radiosender hr 2.

Die Eintrittspreise seien bewusst sehr moderat gehalten, so dass alle die Veranstaltungen besuchen könnten; bei der Hälfte der Veranstaltungen sei der Eintritt sogar frei.

Unterstützt wird der Kultursommer von der Burg Runkel, Prinz Metfried zu Wied, Burgmannenkeller, Vereinsgemeinschaft Runkel, Burgmannen, Freiwillige Feuerwehr, Runkel-Lahner, hr 2 Kultur, Unternehmen aus Runkel, Vereinen sowie Hausbesitzern.

„Dialog Runkel“ findet vom 21. Juli bis 24. August statt. Insgesamt gibt es 40 Veranstaltungen. Der Eintritt beträgt zwischen 14 (ermäßigt zehn Euro) und fünf Euro. Kartenvorverkauf unter www.dialog-runkel.redervix.de oder bei der Tourist-Info, Burgstraße 23. Ausverkauft sind die Stücke am 11. August (Quast und Mosetter) und am 18. August (Fliegende Volksbühne).

Aktuelle Informationen gibt es auf www.dialog-runkel.de.