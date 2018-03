Keine Probleme entlang des neuen Schulwegs

Das erklärt Gunter Durchschlag auf Anfrage. Der Weilburger Ordnungspolizist hat mit seinem Kollegen Gerd Zuber am Morgen und in der Mittagszeit die Lage entlang der Oberlahnbrücke überwacht. Denn auf dem Weg zu Bus und Bahn müssen die Gymnasiasten seit Montag die Oberlahnbrücke nutzen. Den Steg an der Eisenbahnbrücke hatte die Deutsche Bahn im Dezember für Fußgänger gesperrt.

Um die Sicherheit der Schüler entlang der Teilortsumgehung zu gewährleisten, hat die Stadt auf der Oberlahnbrücke in Fahrtrichtung Westerwaldseite das Tempo auf 30 gedrosselt. Zusätzlich werden Autofahrer entlang des neuen Schulwegs durch Verkehrsschilder und Blinklicht dafür sensibilisiert, langsamer zu fahren.

Laut Durchschlag werden die Weilburger Ordnungspolizisten noch bis zum Ende der Woche dabei sein, wenn die Schüler morgens zum Gymnasium oder mittags zurück zum Bahnhof laufen. (ohe)