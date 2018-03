Kennzeichen abgefahren

Weilburg (red). In der Straße "Am Windhof" ist ein grauer Toyota Corolla an der Fahrzeugfront beschädigt worden. Der Wagen stand auf dem Bushalteplatz vor der dortigen Schule. Laut Polizei ist vermutlich jemand beim Ein- oder Ausparken mit der Anhängerkupplung seines Autos gegen die Front des Toyota gestoßen. Das vordere Kennzeichen des geparkten Fahrzeuges LM-AV 130 war nach dem Unfall weg. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Weilburg unter Telefon: (06471) 93860 in Verbindung zu setzen.