Von Talisa Jeuck

Kinder erleben Nachhaltigkeit

Umwelt Richtiger Umgang mit Lebensmitteln und der Natur steht in Löhnberg im Fokus

Löhnberg Gemeinsam ein Zeichen für eine lebenswerte Umwelt setzen – das ist das Ziel des „Tags der Nachhaltigkeit“, der in Hessen in diesem Jahr zum fünften Mal stattfand. Auch in Löhnberg gab es an diesem Tag viel zu entdecken.

