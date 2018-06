Kinder malen Ottilie, das Otterorakel

Als Ottilie noch ganz klein war, ist ihre Mutter plötzlich an einer Infektion erkrankt und gestorben. Tierpfleger Jörg Schmidt hat das damals nur etwa mausgroße und nur 125 Gramm schwere Otterbaby mit nach Hause nach Edelsberg genommen und von Hand aufgezogen. Rund um die Uhr gab er ihr alle drei Stunden das Fläschchen.

Und da Ottilie also irgendwie immer dabei war, hat sie mit Jörg Schmidt auch gemeinsam ferngesehen. Aus dieser Zeit kommt auch ihr Interesse für Fußball, erzählt Schmidt lächelnd und berichtet, dass Ottilie immer auf seinem Bauch gelegen hat, wenn die Sportschau lief.

Nachdem Ottilie sich trotz einiger Fehlgriffe vor zwei Jahren bei ihrem ersten Einsatz als Otterorakel in die Herzen vieler Leser getippt hat, wurde sie nun erneut verpflichtet. Und auch ganz ohne Wettbewerb hatten einige Kinder bereits während der Fußball-EM 2016 in Frankreich schöne Bilder vom Otterorakel gemalt.

Die Bilder müssen bis zum 26. Juni in der Redaktion in Weilburg angekommen sein

Jetzt startet ein Malwettbewerb unter dem Titel „Ottilie spielt Fußball“. Mitmachen können alle Kinder aus der Region, die nicht älter als zwölf Jahre sind und ein Bild von der Fußball spielenden Ottilie – ob im Tor oder beispielsweise beim Schuss aufs Tor – gemalt haben. Die Bilder sollten im Format A-3 sein und müssen bis spätestens Dienstag, 3. Juli eingereicht werden.

Unter allen Einsendern verlosen wir drei Familien-Tageskarten für den Wildpark Tiergarten Weilburg. Die glücklichen Gewinner können dann gemeinsam mit ihrer Familie einen ganzen Tag lang den Tiergarten erkunden.

Die Originale der Bilder müssen in der Redaktion des Weilburger Tageblatts abgegeben oder eingeworfen werden. Möglich ist auch eine Zusendung per Post an: Weilburger Tageblatt, Marktplatz 1, 35781 Weilburg. Diese Bilder müssen früh genug abgesendet werden, damit sie zum Annahmeschluss am 3. Juli vorliegen. Es gibt leider kein Recht auf Rückgabe der eingereichten Bilder. Hinweis: Mit der Teilnahme an diesem Gewinnspiel erklären Sie sich mit der Speicherung, Verarbeitung und gegebenenfalls Veröffentlichung Ihrer Daten, die Sie uns dazu zur Verfügung stellen, für diese Aktion durch uns bereit und erlauben uns ausdrücklich deren Weitergabe an den Stifter des Preises im Gewinnfall. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Eine Auswahl der schönsten Werke wird in der Zeitung veröffentlicht.

Viel Spaß und viel Glück!