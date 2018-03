Kinderporno-Verdacht im Bistum Limburg: Ermittlungen dauern  noch an

Wie der Sprecher der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität (ZIT), Georg Ungefuk, auf TAGEBLATT-Nachfrage mitteilte, sollen die Ermittlungen gegen den Bistumsmitarbeiter im Februar abgeschlossen sein. Der 55-Jährige steht unter Verdacht, kinderpornografisches Material beschafft und besessen zuhaben. Die Polizei war auf das Bistum zugegangen, da sie nach einer bestimmten IP-Adresse suchte – eine Art Nummernschild im Internet.

Daten von Ermittlern untersucht

Bislang waren die Ermittler damit beschäftigt, unzählige Computerdateien auszuwerten, die auf von der Polizei beschlagnahmten Geräten gefunden wurden. Im Februar vergangenen Jahres hatten die Beamten während einer Durchsuchung elektronische Datenmedien wie USB-Sticks, CDs sowie Notebooks und Computer unter anderem am Arbeitsplatz des 55-Jährigen sichergestellt. Die Datenflut muss von Ermittlern gesichtet werden. Das Bistum betonte, mit den Behörden zusammenzuarbeiten. Der Beschuldigte hatte nach Kirchen-Angaben in einer früheren Stelle in der Diözese beruflich mit Kindern und Jugendlichen zu tun.

Mögliche Missbrauchsfälle wurden zwischenzeitlich nicht bekannt. (br)