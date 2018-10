Von Andreas Müller

Kleine Helfer packen mit an

Naturerlebnis Die „Igelgruppe“ aus Obertiefenbach besucht das Apfelrondell

Beselich An drei von fünf Tagen in der Woche gehen die Kinder der „Igelgruppe“ aus der katholischen Kindertagesstätte „St. Ägidius“ Obertiefenbach mit ihren Erzieherinnen in den Wald, frühstücken dort, spielen und erleben die Natur. Heute sind sie aber aufgeregter als sonst.

