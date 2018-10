Von Jürgen Vetter

Köberle oder Sauer: Wer wird es?

wahl Entscheidung fällt am 11.11.

Limburg-Weilburg Am Sonntag durften die Wähler in Limburg-Weilburg bereits ein Kreuzchen mehr machen als die übrigen Hessen, und in zwei Wochen werden sie wieder an die Wahlurnen gerufen: Am 11.11. entscheidet sich in der Stichwahl, wer neuer Landrat im Kreis wird.

