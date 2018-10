Köberle und Sauer  gehen in die Stichwahl

Keiner der fünf Kandidaten hat es am Sonntag auf Anhieb geschafft, mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen auf sich zu vereinen. Das beste Ergebnis holte Michael Köberle mit 41,6 Prozent, es folgt Jörg Sauer, der 29,5 Prozent der Wählerstimmen erringen konnte.

Mitbewerber folgen mit größerem Abstand

Mit größerem Abstand folgen dann Klaus Valeske (FDP), Jörg Zimmermann (Die Linke) und Andreas Bendel (Freie Wähler), der bereits vor mehreren Wochen seinen Wahlkampf eingestellt hatte, weil er aus persönlichen Gründen nicht mehr Landrat werden möchte. Michael Köberle zeigte sich zufrieden mit seinem Ergebnis. Mit einem Wahlsieg auf Anhieb habe er angesichts von fünf Kandidaten ohnehin nicht gerechnet, sagte der Christdemokrat aus Eschhofen, der für die CDU in der Limburger Stadtverordnetenversammlung und im Kreistag Limburg-Weilburg sitzt. Köberle kündigte an, er wolle sich in den nächsten zwei Wochen weiter intensiv bei den Wählern um das Amt bewerben.

Sehr zufrieden mit seinem Abschneiden zeigte sich auch Jörg Sauer am Wahlabend. 25 Prozent und das Erreichen der Stichwahl seien sein Ziel gewesen. Der ehemalige Bürgermeister von Löhnberg freut sich, dass er diese Ziele erreicht hat, obwohl der SPD an diesem Wahlsonntag der Wind ins Gesicht geblasen hat. Auch Sozialdemokrat Sauer will nun die Zeit bis zum Stichwahltag am 11. November noch nutzen, um die Wähler von sich zu überzeugen.