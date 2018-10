Königliche Musik erklingt

Konzert „Kammermusik am Hofe der Königin Charlotte von England“ in Weilburg

Weilburg Am Sonntag haben die Zuhörer in der Weilburger Schlosskirche erneut ein erlesenes Konzert gehört: „Music from the Queen’s Chamber Band“ stand auf dem Programm.

