Kommt ein Mieter geflogen ...

„Ein wichtiges Ziel des Weilburger Tierparks und natürlich auch dessen Fördervereins sind Maßnahmen für Biodiversität, also die Förderung von biologischer Artenvielfalt“, betont Werner Wernecke, Leiter des Weilburger Forstamtes.

Hatten Mitglieder des Vereins im vorigen Jahr neue Bäume, vor allem auch Obstbäume angepflanzt, geht es in diesem Jahr um ein Projekt für die Mehlschwalbe.

Im Gegensatz zur Rauchschwalbe, die ihr Nest gerne in Ställen baut, positioniert die Mehlschwalbe ihre Bruthöhle gerne in Nistkolonien an Außenwänden von Gebäuden unter Dachüberstände.

Aus optischen Gründen und wegen damit verbundener Verschmutzungen lassen Hausbesitzer dies immer seltener zu. Der Mehlschwalbe fehlen immer öfter Brutmöglichkeiten. Die Wettenberger Firma „Agrofor“ von Oliver Wegener hat dies erkannt und sich unter anderem auf den Bau von Schwalbenhäusern spezialisiert.

Im Wettenberger Ortsteil Krofdorf haben mittlerweile 75 Brutpaare der Mehlschwalbe ein von ihm geschaffenes Quartier bezogen. Immerhin 10 000 Euro investiert der Verein der Freunde und Förderer des Wildparkes „Tiergarten Weilburg“ in ein Schwalbenhaus, das nun auf der kleinen Wiese zwischen Hessenhaus und dem Eingang zum Tierpark in etwa sieben Meter Höhe steht. In insgesamt 42 Nester können hier nun Mehlschwalben einziehen. Außerdem gibt es zwei Einfluglöcher in das Innere des Daches für Fledermäuse und drei Höhlen für Stare.