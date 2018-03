Von Mika Beuster

"Konjunkturprogramm für uns"

PARLAMENT Kommunales Investitionsprogramm ist Thema bei Sondersitzung

BESELICH Noch einmal in alter Besetzung: Die Gemeindevertreter in Beselich haben am Mittwoch eine außerplanmäßigen Sitzung einberufen. Ergebnis: 551 866 Euro will die Gemeinde aus dem kommunalen Investitionsprogramm (KIP) von Bund und Land abrufen.

Copyright © mittelhessen.de 2016