Koschel ist neuer Bürgermeister in Weilmünster

Mario Koschel (links) hat sich bei der Bürgermeisterwahl in Weilmünster gegen Daniel Jung durchgesetzt. (Archivfoto: Bach)

WEILMÜNSTER Mario Koschel ist der neue Bürgermeister in Weilmünster. Der parteilose Kandidat holte in der Stichwahl 55,3 Prozent der Stimmen, was 2170 Wählern entsprach.