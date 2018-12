Von Margit Bach

Krankheit und Gesundheit im Fokus

Präsentation Weilburger Krankenhaus stellt sich beim Gesundheitstag den Besuchern vor

Weilburg Hin will keiner so recht, aber wenn es ernst wird, ist jeder froh, dass es Krankenhäuser gibt. Sich in Ruhe umschauen, über die Angebote informieren, das Team kennenlernen – diese Möglichkeit bot sich Interessierten beim Gesundheitstag im Weilburger Krankenhaus.

Copyright © mittelhessen.de 2018