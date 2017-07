Von Sabine Gorenflo

Kreativ ist gleich europäisch

Kultur "Kunst an der Lahnschleife" findet wieder im Weilburger Tagungshaus statt

WEILBURG Malerei, Skulpturen und künstlerische Fotografie gibt es in diesem Jahr bei „Kunst an der Lahnschleife“ zu sehen. Vernissage ist am Freitag, 4. August, um 20 Uhr im Tagungshaus des Hotels Lahnschleife.

