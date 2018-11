Von Jürgen Vetter

Kreis kauft Entsorgungsfirma

Politik Parlament gibt einstimmig grünes Licht für Erwerb der MBS-Anlage Westerwald

Limburg-Weilburg Der Kreis Limburg-Weilburg kauft gemeinsam mit dem Westerwaldkreis eine Restmüllentsorgungsfirma in Rennerod. Einstimmig haben die Kreistagsmitglieder in ihrer Sitzung in Brechen den Weg für den Erwerb der MBS-Anlage Westerwald freigemacht.

Copyright © mittelhessen.de 2018