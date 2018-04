Von Jürgen Vetter

Kreistag stimmt für Hessenkasse

Politik Das Land soll Kassenkredite in Höhe von 57 Millionen Euro vom Kreis übernehmen

Limburg-Weilburg Das Land Hessen soll vom Landkreis Limburg-Weilburg Kassenkredite in Höhe von rund 57 Millionen Euro übernehmen. Dazu haben sich die Mitglieder des Kreistags mit breiter Mehrheit in ihrer Sitzung in Steeden entschlossen.

