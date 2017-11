Künstler taucht Dom in Licht

Beeindruckendes Farbspiel am Wochenende: Illuminationskunst auf dem Limburger Dom, so stellt es sich zumindest der Limburger Zeichner und Illustrator Michi Schmitt vor. (Foto: Stadt Limburg)

Limburg Am 1. und 2. Dezember, Freitag und Samstag, ist es soweit: das erste Limburger Lichtfestival: Jeden Abend wird der Limburger Dom angestrahlt und in ein helles Licht getaucht. Das lässt den Dom noch imposanter wirken.

Wenn Peter Walker Licht einsetzt, dann ist es farbig, wechselt, lässt Figuren und Formen entstehen und verschwinden. Peter Walker kommt aus Lichfield (England), der Limburger Partnerstadt. Anfang Dezember ist der englische Künstler in Limburg. Viel Licht verspricht er, Illumination nennt sich das. Und der Dom ist die Fläche, auf der sich alles abspielt.

Ein Limburger Lichtfestival, das schwebt Bürgermeister Marius Hahn (SPD) vor, seitdem er zum ersten Mal mit Peter Walker zusammengetroffen ist.

Walker wagt sich mit seiner Illuminationskunst an den Limburger Dom und verwandelt das Limburger Wahrzeichen. Die schnelle Folge der Projektionen lässt den Eindruck entstehen, das seit Jahrhunderten auf dem Felsen stehende Gebäude würde sich bewegen.

Das Werk wird der Jahreszeit entsprechen: Es wird weihnachtlich

Der Künstler selbst verspricht „ein festliches Kunstwerk, das ganz der Jahreszeit entspricht“, also weihnachtlich wird. Walker freut sich auf jeden Fall darauf, seine Kunst am Limburger Dom präsentieren zu können und ist dankbar dafür, in Bürgermeister Hahn und den Sponsoren Unterstützer gefunden zu haben, die sein Vorhaben ermöglichen.

„In Lichfield haben wir bei den regelmäßigen Lichtfestivals Tausende von Zuschauern, das wünsche ich mir für Limburg auch“, so die Hoffnung von Walker.

„Ich bin gespannt“, sagt Hahn. Gespannt darauf, was Walker alles auf der Frontseite des Doms entstehen lässt, wie er Portal und Türme als Projektionsfläche nutzt, welche Bilder er entwirft und in welchen Folgen sie ineinander übergehen. Walker hat durchaus Erfahrungen mit Kirchen beziehungsweise Kathedralen als Projektionsfläche. Seine Heimatstadt Lichfield verfügt über ein durchaus beeindruckendes Kirchengebäude. Und die Kathedrale seiner Heimatstadt hat der Künstler mit seinem Licht schon mehrmals verwandelt oder für Illuminationen genutzt. Entsprechend der Jahreszeit werden sich Licht und die mit dem Licht gezeigten Motive an Weihnachten orientieren. Dabei geht es Walker auch um eine Art Vergleich zwischen Lichfield und Limburg, also auch um Weihnachten in England und Deutschland. Um den Part Limburg und Deutschland entsprechend berücksichtigen und gestalten zu können, hat Walker auch den Kontakt und die Zusammenarbeit mit zwei beruflichen Schulen in Limburg gesucht und aufgenommen.

Rund 20 bis 30 Minuten wird eine Show mit großformatigen Projektionen an der Vorderfront des Doms dauern. Die Lichtillumination von Walker wird von Musik begleitet.

In der Zeit von 19 bis 21 Uhr wird die Projektion mehrmals gezeigt

Für die wiederum zeichnet der Komponist und Klangkünstler David Harper verantwortlich. Zusammen bilden Walker und Harper das Leitungsteam von Luxmuralis, das wiederum Künstler verschiedenster Hintergründe und Disziplinen vereint, um Werke mit vielfältigen Medien und Präsentationsformen zu kreieren.

Das Programm: Für die Zuschauer, die sich am 1. und 2. Dezember auf dem Domplatz einfinden, ist der Besuch des Lichtfestivals kostenfrei. In der Zeit von 19 bis 21 Uhr wird die Lichtprojektion von Walker und Luxmuralis mehrmals gezeigt. Zum Rahmenprogramm auf dem Domplatz gehört ein kleiner Weihnachtsmarkt, der ganztägig geöffnet ist. Die Stände warten auf mit exklusiven Getränken und handgeschöpfter Schokolade, das Lahn-Marmor-Museum bietet Weihnachtsschmuck und lädt zu Workshops ein, um den Schmuck selbst herzustellen, musikalische Begleitung ist selbstverständlich auch vorhanden, für Speis und Trank ist ebenfalls gesorgt. Einen Eindruck von den Illuminationen vermitteln kurze Videos hier oder auf Youtube unter dem Stichwort "Lichfield Luxmuralis". (red)