LEUTE, LEUTE

Ein Weilburger Steuerberater hat das Ruder bei der Steuerberaterkammer Hessen fest in der Hand: Lothar Herrmann. Die Kammerversammlung hat ihn als Präsident im Amt bis 2019 bestätigt. Der demografische Wandel und die zunehmende Digitalisierung seien zentrale Herausforderungen für die Steuerberater, erklärte Herrmann. Er gehört bereits seit Juni 2005 dem Kammervorstand an und ist seit über 40 Jahren in eigener beruflicher Praxis tätig.

