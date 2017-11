Laborversuch Jamaika misslingt

Von Mika Beuster und Christian Keller

Dass ungewöhnliche Konstellationen in der Politik grundsätzlich funktionieren können, zeige die Lage in Hessen, sagte am Montag CDU-Kreisparteichef Andreas Hofmeister. CDU und Grüne regieren in Wiesbaden das Land gemeinsam. Hofmeister habe das Ende der Sondierungen am Fernseher live verfolgt. Mit am Tisch gesessen habe er allerdings nicht, deswegen sei es für ihn auch schwierig zu beurteilen, wer nun die Schuld an der Situation habe. Aber überrascht sei er schon ein wenig. Darüber, wie es jetzt weitergehen wird mit der Bildung einer neuer Bundesregierung, wollte Hofmeister lieber nicht spekulieren.

Hofmeister: „Man kann doch nicht so lange wählen lassen, bis einem das Ergebnis passt“

Neuwahlen hält der Parteichef nicht für erstrebenswert. „Wir sind natürlich mit dem Ergebnis des 24. Septembers nicht wirklich zufrieden. Aber es steht nicht zu erwarten, dass sich durch Neuwahlen grundsätzlich etwas an der Zusammensetzung des Bundestages ändert. Und dann stehen wir genau da, wo wir jetzt stehen. Man kann doch nicht so lange wählen lassen, bis einem das Ergebnis passt“, sagte Hofmeister.

Marion Schardt-Sauer, Vorsitzende der Kreis-FDP, fand den Schritt der FDP-Bundesspitze zum jetzigen Zeitpunkt konsequent und richtig und nennt den wohl derzeit am häufigsten zitierten Satz ihres Bundesvorsitzenden Christian Lindner der am Sonntagabend sagte, es sei besser gar nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Für Schardt-Sauer steht außer Frage, dass sich die Wähler der FDP den versprochenen Modernisierungs- und Erneuerungskurs wünschen. „Es sind viele Themen und wir haben klar signalisiert, dass wir eine Trendwende und kein ,Weiter so wollen‘“, sagte sie. In den vergangen Wochen habe man ausgelotet, was geht und was nicht. Zwar immer mit dem Wissen, dass die FDP nicht die größte Fraktion stelle, aber auch nicht nur fünf Prozent bei der Wahl erhalten habe. „Wenn von unserer Linie aber nachher nichts mehr übrig ist, enttäuschen wir all die, die FDP gewählt haben“, erklärte Schardt-Sauer. Jeder der Verhandlungspartner habe sich in den vergangenen Wochen bemüht, aber wenn es jetzt schon nicht passe, wie solle das dann über vier Jahre gehen, sagte die Kreischefin der Liberalen.

„Wir bedauern das sehr“, erklärte Sabine Häuser-Eltgen, Fraktionsvorsitzende der Grünen im Kreistag. „Ich denke, ich kann hier für den Kreisverband sprechen und von uns gab es ein ganz klares Bekenntnis, die Sondierungsgespräche nach vorne zu bringen. Zwar nicht um jeden Preis, aber mit der Chance, eine grüne Handschrift einzubringen“, sagte die Fraktionschefin. Noch auf dem Landesparteitag am Samstag sei die Stimmung gut und optimistisch gewesen. „Es gab gute Signale aus Berlin“, sagte sie und zeigte sich sehr enttäuscht über den Ausgang der Gespräche.

Kreis-SPD-Parteichef Tobias Eckert hat auch Sonntagnacht das Geschehen live am Fernseher verfolgt – und der SPD-Politiker war überrascht vom Abbruch der Sondierungen. „Einen Tag vorher hätte ich noch darauf getippt, dass die das hinbekommen“, sagte Eckert. Es sei schwer absehbar, wie es nun politisch weitergehe. Grund für Panik gebe es aber keine. „Das Grundgesetz hat einen Weg vorgeschrieben, der recht kompliziert ist und auch etwas Zeit in Anspruch nimmt“, sagte Eckert. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier habe selber eine aktive Rolle eingenommen und die Parteien in die Pflicht genommen. „Es kann nun in aller Ruhe und Gelassenheit nach einem Weg gesucht werden“, sagte Eckert. In Hessen habe man bereits Erfahrungen mit einer länger amtierenden geschäftsführenden Regierung. Außerdem könne der Bundestag durchaus gesetzgeberisch tätig werden – auch ohne neugewählte Regierung. Wie diese einmal aussehen wird, sei ihm aber bislang noch nicht klar. Vorwürfe, die SPD verweigere eine große Koalition und komme so ihren staatlichen Pflichten nicht nach, wies Eckert hingegen zurück. „FDP und Grüne können sich nun nicht einfach zurücklegen und uns die Schuld geben.“

Der Landkreis steht auch ohne neue Bundestagswahl vor einem Superwahljahr: Außer Bürgermeisterwahlen wird der hessische Landtag ebenso gewählt wie der Landrat. Die SPD will sich für eine Zusammenlegung der beiden Termine einsetzen.