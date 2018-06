Von Mika Beuster

Land soll Sonntagsöffnung regeln

PARLAMENT Debatte um Einzelhandel und Online-Konkurrenz / Linke scheitert mit Antrag für freien Sonntag

LIMBURG Nun sag, wie hast du’s mit der Sonntagsöffnung? Die Frage über verkaufsoffene Sonntage für den Einzelhandel in Limburg sollten am Montagabend die Parlamentarier der Stadt beantworten. Doch am Ende schoben sie die Frage weiter und erwarten vom Land eine Lösung.

Copyright © mittelhessen.de 2018