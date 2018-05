Laubuseschbach und Edelsberg sind überflutet

Keller laufen voll. Viele Straßen sind überflutet und unpassierbar. Auch der Strom sei in Laubuseschbach ausgefallen, berichten Anwohner. Die Feuerwehren aus den verschiedenen Ortsteilen sind vor Ort, auch die aus Weilmünster.

Gegen 15.45 Uhr läuft der Verkehr am Ortseingang wieder. Die Ortsdurchfahrt ist aber immer noch von Schlammmaßen bedeckt und nicht befahrbar.

Wie der Kreisbrandinspektor Georg Hauch gegen 16 Uhr mitteilt, staut sich der Laubusbach. Er fließt in das Weilmünsterer Schwimmbad.

Zum dritten Mal innerhalb von 48 Stunden hat ein Unwetter auch über Edelsberg gewütet. Am Sonntagabend und in der Nacht zum Montag sorgten heftige Regenfälle für Schlammlawinen in der Hofstraße, in der Hauptstraße und in der Wegscheide.

Besonders schlimm traf es eine Familie in der Wegscheide, deren Garage nach dem starken Gewitter am heutigen Dienstagnachmittag zum dritten Mal vollgelaufen ist. Sie hatten gerade die Garage ausgeräumt und gereinigt, als das Unheil erneut seinen Lauf nahm. Alle Feuerwehren der Großgemeinde Weinbach waren im Einsatz und pumpten die Garage zum dritten Mal leer.