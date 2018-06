Leben im, am und mit dem Wasser

Beim ersten Schüleraustausch in Zvolen (Slowakei) trafen sich die Schülergruppen aus Tarent (Italien) und Weilmünster am L’udovita Stura Gymnazium. Projektkoordinatorin Antje Barth und Projektlehrer Hendrik Pfeffer begleiteten den Austausch. Die Schüler waren in slowakischen Gastfamilien untergebracht und lernten so auch das Alltagsleben kennen.

Auf dem Programm standen zunächst Präsentationen der Projektgruppen über ihre Länder, Städte und Schulen. Nach der Besichtigung der slowakischen Schule diskutierten die Schüler die Unterschiede zu ihren eigenen Schulen.

An allen drei Schulen wurden in der Projektlaufzeit seit Oktober biologische, chemische und physikalische Wasseruntersuchungen in den heimischen Gewässern durchgeführt. Die Ergebnisse wurden von den Schülern präsentiert. Besonders interessant waren dabei die Unterschiede in bestimmten Parametern wie bei den Nitrat- und Nitritwerten, die in der Weil im Vergleich zum Fluss Hron (Zvolen) und zum Mare Piccolo (Tarent) hoch waren. Die verschiedenen Einflüsse auf die Parameter (Landwirtschaft, Industrie, Umweltverschmutzung) wurden mit den Schülern diskutiert.

In allen drei Partnerschulen wurden Wettbewerbe zur Gestaltung des Projektlogos durchgeführt. Jede Schule brachte dann ihr eigenes Siegerlogo nach Zvolen mit, dort wurde das italienische als endgültiges Projektlogo durch Abstimmung ausgewählt.

An Wasserfällen, Bergseen und sogar in einer Kristallhöhle entnehmen die Schüler Wasserproben

Gewässeruntersuchungen standen immer wieder auf der Tagesordnung. So wurden auf Exkursionen in die beeindruckende Landschaft der Hohen Tatra, dem kleinsten Hochgebirge Europas, zu Wasserfällen und zu Bergseen in den nächsten drei Tagen an acht verschiedenen Stellen Wasserproben entnommen und an Ort und Stelle analysiert. Dabei arbeiteten die Schüler immer mit ihren Gastschülern zusammen, die Verständigung gelang dabei auf Englisch und Deutsch. Die italienischen und slowakischen Schüler lernen in der Schule die deutsche Sprache. Auch heiße Thermalquellen wurden erkundet. Bei der Besichtigung des Schlosses Boijnice konnten sogar Wasserproben aus einer Kristallhöhle entnommen werden.

Die gewonnenen Werte wurden wiederum in den Projektgruppen diskutiert und auf ihre Besonderheiten untersucht. Die Gestaltung von Plakaten und Postern am Computer über die Austauschwoche rundete die Projektwoche ab. Die Plakate und Poster können in der Weiltalschule Weilmünster auf Stellwänden im Pausenraum besichtigt werden.

Bis zum nächsten Schüleraustausch im Oktober in Italien arbeiten alle Partnerschulen am Thema Grundwasser und Quellen. (red)