Lehrerin greift wieder zum Pinsel

Kunst Elena Graf stellt aus

Löhnberg Am Freitag hat die Limburger Künstlerin Elena Graf ihre Ausstellung in Löhnberg eröffnet. In der Cafeteria des Mehrgenerationenhauses können Kunstinteressenten nun bis in das nächste Jahr hinein die Ölgemälde der gebürtigen Kasachin bewundern.

