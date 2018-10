Von Sabine Gorenflo

Leiche liegt im Wohnzimmer

Theatergemeinde Neue Saison in Weilburg startet am 14. November mit Agatha Christie

WEILBURG Nach einer erfolgreichen Saison startet die Theatergemeinde Weilburg in die neue: In der Spielzeit 2018 bis 2019 gibt es fünf – statt vier – Theaterstücke. Das Erste, „Ein Mord wird angekündigt“, wird am 14. November in der Stadthalle aufgeführt.

Copyright © mittelhessen.de 2018