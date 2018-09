Leser gehen vor der Bad-Eröffnung baden

Offiziell können Wasserratten ab Samstag, 6. Oktober, um 8 Uhr das neue Kreishallenbad erobern. Aber bereits am Freitag, 21. September, steht die Generalprobe an. Bei diesem „Pre-Opening“ will die vom Landkreis beauftragte Betreiberfirma, die Deutsche Sportstättenbetriebs- und Planungsgesellschaft (DSBG) aus Herne, die Abläufe im neu gebauten Bad testen. Und in einem Hallenbad braucht es dafür natürlich Schwimmer und Saunagänger.

Test vor der Eröffnung am 6. Oktober

Wer noch vor allen anderen das Oberlahnbad, wie es nun heißt, kennenlernen und dort die ersten Bahnen schwimmen will, braucht etwas Glück. Karten für diese Veranstaltung können nicht gekauft werden, sondern werden verlost. In Kooperation mit der DSBG und der Kreisverwaltung verlost das TAGEBLATT deshalb vier Mal zwei Eintrittskarten für den 21. September.

Von 18 bis 22 Uhr können die Gewinner dann kostenlos Bad und Sauna testen und auch das Speisenangebot des Kiosks probieren, verrät Marie Gudorf, die bei DSGB die Projektleitung für die Betriebsführung des Oberlahnbades innehat. Aquafitness-Schnupperkurse wird es ebenso geben wie Sauna-Aufgüsse. Einerseits sollen in dieser Zeit die internen Abläufe und die Technik getestet werden, andererseits können die Besucher auch Rückmeldung geben, was ihnen gefällt, wo ihnen vielleicht noch eine kaputte Fliese aufgefallen ist oder auch andere Anregungen abgeben. Dafür sei an diesem Tag im Hallenbad reichlich Personal eingesetzt, um das Feedback entgegenzunehmen, sagt Gudorf. Zudem sollen Blöcke und Stifte ausgelegt werden, sodass die Besucher ihre Anregungen, Lob und Kritik aufschreiben können.

