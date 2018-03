Von Olivia Heß

Lieber häufiger, dafür weniger

Straßenbau Anwohner sollen zahlen und fordern Umstellung auf wiederkehrende Beiträge

Weilburg Wird eine Straße saniert, werden in Kommunen üblicherweise auch die Hausbesitzer zur Kasse gebeten. So wie nun in der Königsberger und Berliner Straße in Weilburg. Einige Anlieger sprechen sich für wiederkehrende Beiträge aus – die seien aus ihrer Sicht gerechter.

